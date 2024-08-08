У жителя Кубани конфисковали скутер за пьяную езду

Пьяного водителя за рулем скутера остановили в июне этого года полицейские в Выселковском районе.

Мужчина ехал на скутере марки Honda Lead 20. После медосвидетельствования водителя отстранили от управления скутером, так как в его крови обнаружили алкоголь. Также установили, что в прошлом году мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело об управлении автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения. Выселковский районный суд по инициативе гособвинителя конфисковал скутер у обвиняемого.

Кроме того, нарушителю назначили 320 часов обязательных работ, а также на 3 года запретили работать водителем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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