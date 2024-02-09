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У пьяных водителей на Кубани в 2023 году конфисковали 50 автомобилей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-pyanyh-voditelej-na-kubani-v-2023-godu-konfiskovali-50-avtomobilej
У пьяных водителей на Кубани в 2023 году конфисковали 50 автомобилей
Фото Госавтоинспекции Кубани

Решение об этом приняли районные суды на основании ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Всего в прошлом году по этой статье от Госавтоинспекции в суды поступило более 1,1 тыс. материалов с признаками совершенного преступления. В 50 случаях судьи приняли решение изъять автомобили у нарушителей в доход государства.

Транспортные средства в регионе конфисковали только у тех водителей, которые сель за руль в пьяном виде уже не в первый раз, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: пьяный неопытный водитель легковушки врезался в грузовик в Новокубанском районе. ДТП произошло 8 февраля около 23:00 в районе 5 км на подъезде к Новокубанску.

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