У пьяных водителей на Кубани в 2023 году конфисковали 50 автомобилей

Решение об этом приняли районные суды на основании ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Всего в прошлом году по этой статье от Госавтоинспекции в суды поступило более 1,1 тыс. материалов с признаками совершенного преступления. В 50 случаях судьи приняли решение изъять автомобили у нарушителей в доход государства.

Транспортные средства в регионе конфисковали только у тех водителей, которые сель за руль в пьяном виде уже не в первый раз, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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