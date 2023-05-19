У жителя Кубани изъяли 5 кг незаконно добытой черной икры

Кубанца задержали полицейские на 455-м километре дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре в Ульчском районе Хабаровского края.

Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был 28-летний житель Краснодарского края. В салоне внедорожника обнаружили более 5 кг черной икры и 13 фрагментов рыб осетровых видов. По словам подозреваемого, деликатесы он купил для себя у незнакомого продавца. В Хабаровский край житель Кубани приехал на заработки и в момент задержания направлялся домой.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте икры и фрагментов рыб осетровых видов. Рыбу и икру изъяли, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

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