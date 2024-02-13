У жителя Краснодарского края изъяли крупную партию «синтетики»

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 20-летний житель Кореновска распространяет наркотики.

При проверке информация подтвердилась. Дома у подозреваемого нашли 49 пакетов с наркотиками, а также весы и упаковочный материал. Из незаконного оборота изъяли более 116 г N-метилэфедрона, около 36 г мефедрона, более 14 г амфетамина, а также менее полграмма кокаина. В машине подозреваемого нашли еще 8 полимерных пакетов с N-метилэфедроном весом 3 г. Наркотики подозреваемый купил бесконтактным способом для дальнейшего сбыта через закладки.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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