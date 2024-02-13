На Кубани будут судить 6 мужчин за изготовление и распространение мефедрона

В ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершили расследовать уголовное дело в отношении шести участников организованной группы в возрасте от 20 до 30 лет, которых обвиняют в обороте наркотиков.

По данным следствия, 21-летний житель Краснодара и 30-летний приезжий из Ставропольского края арендовали дом в селе Первомайском Выселковского района и организовали там подпольную лабораторию для производства мефедрона. При осмотре дома правоохранители нашли и изъяли более 10 кг синтетических наркотиков, реагенты и упаковочный материал, а также патроны к огнестрельному оружию.

Следствие установила, что мефедрон оптом покупал житель Ростовской области для распространения через закладки. Еще четыре участника организованной группы прятали наркотик в закладки на Кубани и в Ростовской области.

Возбудили уголовное дело. Установили причастность обвиняемых к 14 эпизодам. На время следствия они находились под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грози до пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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