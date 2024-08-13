У жителя Краснодара конфисковали Porsche Cayenne за долги по штрафам

Сотрудники ГАИ Краснодара остановили на улице Дзержинского автовладельца, который постоянно нарушал ПДД и при этом не оплачивал штрафы.

Так, 41-летний краснодарец ездил на Porsche Cayenne и накопил 72 неоплаченных штрафа на общую сумму в 148 тыс. рублей.

Автомобиль злостного неплательщика конфисковали и передали в ФССП по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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