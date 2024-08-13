Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

У жителя Краснодара конфисковали Porsche Cayenne за долги по штрафам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-zhitelya-krasnodara-konfiskovali-porsche-cayenne-za-dolgi-po-shtrafam
У жителя Краснодара конфисковали Porsche Cayenne за долги по штрафам
Скриншот из видео t.me/gibdd123region

Сотрудники ГАИ Краснодара остановили на улице Дзержинского автовладельца, который постоянно нарушал ПДД и при этом не оплачивал штрафы.

Так, 41-летний краснодарец ездил на Porsche Cayenne и накопил 72 неоплаченных штрафа на общую сумму в 148 тыс. рублей.

Автомобиль злостного неплательщика конфисковали и передали в ФССП по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: за полгода более 200 «шумных» водителей привлекли к ответственности на Кубани. Речь идет о владельцах автомобилей без глушителей. Инспекторы ГАИ обязали их устранить нарушение.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях