У жителя Армавира конфисковали Land Cruiser за пьяную езду

В Армавире суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя, которого обвиняли в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По данным суда, мужчину уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При этом, вечером 13 октября 2023 года он снова выпил алкоголя и сел за руль своего автомобиля Toyota Land Cruiser 150. Он ездил по улицам Армавира. Нарушителя остановили полицейские, которые выявили у водителя состояние опьянения.

Возбудили уголовное дело. Подсудимый вину в преступлении признал в полном объеме. Суд оштрафовал мужчину на 200 тыс. рублей и на 2 года запретил ему садиться за руль.

Суд также конфисковал у нарушителя его дорогостоящий внедорожник. При этом осужденный, чтобы спасти машину от изъятия, заключил с супругой мировое соглашение о разделе имущества. Мнимую сделку суд кассационной инстанции признал незаконной, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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