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Два конфискованных автомобиля с таможни в Сочи передали на нужды СВО

Общество
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Два конфискованных автомобиля с таможни в Сочи передали на нужды СВО
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Автомобили Toyota Alphard ввезли их Абхазию с нарушением таможенного законодательства.

Машины выявили и изъяли на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. По решению суда автомобили конфисковали в доход государства.

После оформления соответствующих документов сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.

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