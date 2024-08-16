Два конфискованных автомобиля с таможни в Сочи передали на нужды СВО
Общество
16.08.2024 11:00
Автомобили Toyota Alphard ввезли их Абхазию с нарушением таможенного законодательства.
Машины выявили и изъяли на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. По решению суда автомобили конфисковали в доход государства.
После оформления соответствующих документов сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.
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