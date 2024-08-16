Два конфискованных автомобиля с таможни в Сочи передали на нужды СВО

Автомобили Toyota Alphard ввезли их Абхазию с нарушением таможенного законодательства.

Машины выявили и изъяли на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. По решению суда автомобили конфисковали в доход государства.

После оформления соответствующих документов сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.

Читайте также: партию систем для майнинга криптовалюты пытались провезти через таможню в Сочи.