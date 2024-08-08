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Партию систем для майнинга криптовалюты пытались провезти через таможню в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/partiyu-sistem-dlya-majninga-kriptovalyuty-pytalis-provezti-cherez-tamozhnyu-v-sochi
Партию систем для майнинга криптовалюты пытались провезти через таможню в Сочи
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Незадекларированное электронное оборудование обнаружили при проведении таможенного контроля на посту МАПП Адлер в автомобиле KIA RIO, направлявшемся в Абхазию.

В багажнике машины нашли шесть металлических коробок серого цвета с блоками питания. Эти устройства предположительно являются системами для майнинга криптовалют.

Оборудование изъяли, образцы устройств направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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