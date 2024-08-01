У жителей центра Краснодара и Пашковки 2 августа отключат воду

Жители 25 улиц в Пашковском микрорайоне 2 августа останутся без воды.

По данным ЕДДС Краснодара, с 12:00 до 14:00 воду отключат на улицах Гоголя, Бородинской, Урожайной, Крупской, Волгоградской, Комсомольской, Демченко, Мира, Крайней, Ярославского, Полевой, Криничной, Изумрудной, Лаврова, Джубгинской, Репинской, Горячеключевской, Лысенко, Серегина и других.

Кроме того, 2 августа с 9:00 до 15:30 будет снижено давление в сетях водоснабжения в домах № 290, 292, 294, 296, 298 и 235 на улице Коммунаров.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38 и 217-03-33, сообщает ЕДДК Краснодара в Telegram.

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