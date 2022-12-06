У жителей Кубани осталось меньше месяца, чтобы потратить средства с «Пушкинской карты»

Это необходимо сделать до конца декабря, так как остаток на карте не перенесется на 2023 год. Его просто спишут.

Обнуление и новое пополнение карты произойдет 1 января. На культурный досуг молодежи государство выделяет 5 тыс. рублей в год. Потратить их можно на выставки, концерты, спектакли и кино в любом регионе страны независимо от места проживания.

В Краснодарском крае в программе «Пушкинская карта» участвуют 264 учреждения культуры.

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