У жителей Кубани осталось меньше месяца, чтобы потратить средства с «Пушкинской карты»
Культура
06.12.2022 09:03
Это необходимо сделать до конца декабря, так как остаток на карте не перенесется на 2023 год. Его просто спишут.
Обнуление и новое пополнение карты произойдет 1 января. На культурный досуг молодежи государство выделяет 5 тыс. рублей в год. Потратить их можно на выставки, концерты, спектакли и кино в любом регионе страны независимо от места проживания.
В Краснодарском крае в программе «Пушкинская карта» участвуют 264 учреждения культуры.
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