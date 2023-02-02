У женщины, свесившей младенца с балкона в Туапсинском районе, диагностировали расстройство психики

Инцидент произошел 27 октября в многоквартирном доме в селе Агой на улице Горной.

По версии следствия, в тот день 38-летняя местная жительница была дома с дочерью и двухмесячным сыном. Она вышла на балкон и перевесила младенца через перила. Соседи услышали крики детей. Пожилой мужчина вышел на балкон и начал уговаривать женщину вернуть малыша в квартиру. В этот момент его супруга зашла в квартиру женщины, забрала детей и отвела к себе домой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На женщину, свесившую младенца с балкона, завели уголовное дело за покушение на убийство малолетнего. Следователи завершили расследование. На время следствия подозреваемую поместили в специализированную больницу. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Из-за этого она не может осознавать характер своих действий.

Дети подозреваемой сейчас находятся под опекой родного отца. Материалы уголовного дела в отношении женщины направили в суд для применения принудительных медицинских мер.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в момент происшествия отец детей находился на работе. Семья как неблагополучная на учетах не состояла. В Туапсинской межрайонной прокуратуре организовали проверку.