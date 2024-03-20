У «Зенита» самый дорогой состав в чемпионате России, «Краснодар» на втором месте

Ценники некоторых футболистов из чемпионата России обновились 20 марта. На портале Transfermarkt появился свежий рейтинг команд РПЛ согласно стоимости игроков.

Первое место осталось за «Зенитом». Суммарная трансферная стоимость всех его игроков — 160,3 млн евро. На втором месте «Краснодар» — 103,7 млн евро. Топ-3 в этом списке замыкает «Спартак», его футболистов оценили в 91,5 млн евро.

Далее идут ЦСКА (83 млн), «Динамо» (80,65 млн) и Локомотив (79,55 млн). Замыкает рейтинг «Факел» (12,3 млн), сообщает портал Transfermarkt.

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