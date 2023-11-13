У троих наркосбытчиков изъяли 77 свертков с «синтетикой» в Краснодаре

В краевой столице задержали женщину и двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте синтетических наркотиков. У них изъяли около 103 граммов мефедрона и N-метилэфедрона.

На улице 3-я Линия оперативники заметили двоих прохожих, которые вели себя подозрительно. После проверки документов и установления личностей полицейские досмотрели вещи 42-летнего мужчины и 32-летней женщины — оба жители Адыгеи. У женщины нашли 27 свертков с порошкообразным веществом, у мужчина нашли пакет с аналогичным содержимым. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик мефедрон и N-метилэфедрон весом около 28 г.

В тот же день на улице Кирпичной задержали 26-летнего приезжего из Перми. У него в кармане штанов нашли 50 свертков с мефедроном общей массой около 75 г.

Все подозреваемые достали наркотики из тайников для дальнейшего сбыта в Краснодаре. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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