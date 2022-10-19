У стихийного мемориала в Ейске волонтеры выложили свечами слово «скорбим»
Происшествия
19.10.2022 08:16
С утра после трагедии родные, друзья, соседи и другие местные жители несут сюда цветы и детские игрушки.
Люди оставляют их в память о жертвах трагедии. Мемориал организовали на перекрестке — тогда оцепление было выставлено ближе к месту катастрофы. Позднее здесь установили табличку с надписью «Ейск» и скорбной датой.
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