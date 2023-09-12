У Сириуса появился герб с изображением крылатого пса с яблоком

Официальный герб первой федеральной территории «Сириус» утвердили 12 сентября. Символом стал золотой крылатый пес на лазоревом гербе, держащий в зубах червленое яблоко с серебряными черенком и листом.

По словам создателя герба, члена Гильдии геральдических художников и Международного сообщества практикующих геральдистов Максима Черникова, Сириус является самой яркой звездой в созвездии Большого Пса, именем которой названа первая федеральная территория. Автор отметил, что во время первых обсуждений проекта было предложено отказаться от темы звезды как от слишком очевидного решения. Но название «Сириус» настолько прочно связано именно с космосом, что полностью игнорировать этот не стали. Авторы решили указать на звезду иносказательно.

«Сириус — альфа Большого Пса, одна из самых ярких звезд в небе. Кроме того, эту звезду с древних времен у самых разных народов и культур — от Древнего Рима до Древнего Китая, от верований Индии до мифов аборигенных народов Центральной и Северной Америки — так или иначе связывают с образом собаки. Так родилась идея предложить в качестве главной гербовой фигуры крылатого золотого пса», — рассказал художник.

Червленое яблоко на серебряном черенке, которое держит пес, означает постоянное стремление к знаниям и мудрости, обновление, преданность поставленной цели.

«Серебро — символ чистоты помыслов, открытости и красноречия. Червлень представляет мужество, жизненную силу и стойкость. Сочетание золота и лазури олицетворяет свет, льющийся с небес и дарующий жизнь, духовное и материальное богатство», — цитирует художника пресс-служба администрации федеральной территории городского округа «Сириус» в Telegram.

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