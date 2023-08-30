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Сотрудник мэрии Краснодара поднял флаг города на вершину Эльбруса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnik-merii-krasnodara-podnyal-flag-goroda-na-vershinu-elbrusa
Сотрудник мэрии Краснодара поднял флаг города на вершину Эльбруса

Такой подарок ко Дню города заранее сделал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Чиновник поднялся на восточную вершину горы Эльбрус и развернул там бело-желтый флаг Краснодара на высоте 5 тыс. 621 метр над уровнем моря.

«Флаг Краснодара — на самой высокой точке Европы!», — говорится в сообщении пресс-службы города.

Гора Эльбрус — самая высокая в России и Европе. Она находится в Кабардино-Балкарии. Со склона Эльбруса стекает река Кубань.

Читайте также: день флага России: торжественные мероприятия в честь праздника прошли по всему Краснодарскому краю.

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