У РЖД изъяли земли для строительства Восточного подъезда к Краснодару

Арбитражный суд Краснодарского края постановил изъять у ОАО «РЖД» в собственность Краснодарского края шесть земельных участков для строительства первого этапа Восточного подъезда к краевому центру.

Общая площадь земельных участков, которые были в долгосрочной аренде у РЖД, — около 14 га. Госкомпания в качестве компенсации за земли получит 191 млн рублей из бюджета.

Представитель РЖД в суде заявил, что изъятие земель приведет к нарушению требований транспортной безопасности и деятельности ж/д транспорта, а также к изменению целостности полосы отвода. Он заявил, что установления сервитута или субаренды участков будет достаточно для строительства объекта регионального значения.

Суд доводы компании отклонил, поскольку соответствующие согласования технических условий СКЖД и проектной документации получены на участок в месте пересечения железной и автомобильной дорог. Изъятие земель при этом к конфликту интересов между разными уровнями власти не приводит, поэтому иск краевого минтранса удовлетворили.

Спорные участки находятся в районе ж/д путей и улицы Тихорецкой в районе поселка Плодородного. Согласно материалам дела, здесь организуют железную и автомобильную дорогу в разных уровнях, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изъятие участков под Восточный коридор Краснодара оценили в 1 млрд рублей. Всего для его строительства потребуется более 11 млрд рублей.