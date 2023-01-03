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У постоялицы хостела в Сочи обнаружили наркотики, женщину задержали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-postoyalitsy-hostela-v-sochi-obnaruzhili-narkotiki-zhenshhinu-zaderzhali
У постоялицы хостела в Сочи обнаружили наркотики, женщину задержали
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приезжая из Ставропольского края шумела и провоцировала конфликтные ситуации с другими гостями. Администрация хостела на улице Черноморской нажала тревожную кнопку.

Получив сигнал, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Причиной вызова правоохранителей стало неадекватное поведение одной постоялицы — она шумела и провоцировала конфликтные ситуации.

Во время разбирательств в номере, где жила женщина, росгвардейцы заметили пластиковый контейнер с подозрительным содержимым. Прибывшие на место полицейские изъяли емкость с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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