У побережья Анапы за месяц обнаружили 19 мертвых дельфинов

Резкий рост смертности китообразных у берегов Анапы зафиксировали специалисты Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

За последний месяц, начиная с 21 октября, обнаружили 19 мертвых особей. Среди погибших животных — восемь афалин, пять белобочек и шесть азовок. Для сравнения: в 2024 году за аналогичный период зафиксировали восемь мертвых особей, в 2023-м — шесть.

В других районах побережья Краснодарского края подобного всплеска смертности китообразных не наблюдается.

Специалисты провели вскрытие погибшей белобочки, найденной 21 октября. Исследование выявило хроническую инфекцию на фоне подавленного иммунитета. У животного обнаружили множественные гранулемы в легких, увеличенные лимфатические узлы, точечные кровоизлияния в желудочно-кишечном тракте и крайнее истощение. Углубленное изучение биоматериалов продолжается.

Очевидцев призвали сообщать о пострадавших живых и погибших дельфинах по номеру горячей линии: 8-938-88-81-595. Эта статистика важна для мониторинга популяций уязвимых видов, внесенных в Красную книгу, сообщает Научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале ноября второго мертвого дельфина за неделю обнаружили на пляже в Анапе.

