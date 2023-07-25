У пассажирского самолета Сочи — Москва в полете отключился двигатель

Инцидент произошел днем 25 июля. В результате него никто не пострадал.

Экипаж пассажирского самолета Boeing 737, вылетевшего из Сочи в Москву, сообщил в экстренные службы об отказе левого двигателя. В 15:25 рейс благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Причину отключения двигателя изучат авиационные специалисты, сообщает ТАСС.

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