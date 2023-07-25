У пассажирского самолета Сочи — Москва в полете отключился двигатель
Происшествия
25.07.2023 15:59
Инцидент произошел днем 25 июля. В результате него никто не пострадал.
Экипаж пассажирского самолета Boeing 737, вылетевшего из Сочи в Москву, сообщил в экстренные службы об отказе левого двигателя. В 15:25 рейс благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
Причину отключения двигателя изучат авиационные специалисты, сообщает ТАСС.
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