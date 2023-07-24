Самолет Сочи — Нижний Новгород экстренно сел в Минводах из-за инсульта у пассажира

Это произошло 23 июля. Экипаж воздушного судна, направлявшегося в Нижний Новгород, был вынужден совершить незапланированную посадку в Минеральных Водах из-за того, что пассажиру стало плохо во время полета.

У мужчины 1961 года рождения во время полета случился приступ инсульта. После внештатной посадки его передали бригаде скорой помощи.

В 18:01 самолет благополучно вылетел в Нижний Новгород. Всего на борту находилось 188 пассажиров, сообщает газета «Аргументы и Факты».