У пассажира самолета «Пенза» нашли пистолет, рейс вернули в Сочи

Экипаж самолета Boeing-737 RA-73188 с личным именем «Пенза» запросил возврат на стоянку в аэропорт Сочи 7 ноября.

Возврат на стоянку запросили в связи с тем, что у одного из пассажиров якобы увидели пистолет. На место вызвали сотрудников линейного отделения полиции и службы авиационной безопасности.

Пассажиров с рейса сняли, их вещи вместе с вещами повторно досмотрели сотрудники службы безопасности аэропорта и инспекторы ЛОП. В ходе досмотра запрещенных предметов не обнаружили, рейс вылетел в аэропорт назначения, пишет «АиФ-Юг».

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