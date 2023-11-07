Самолет из Сочи не смог приземлиться в Кургане из-за сильного тумана

Аэропорт Кургана и его окрестности 7 ноября окутал сильный туман.

Из-за неблагоприятных погодных условий рейс Сочи — Курган авиакомпании «Икар» не смог приземлиться в месте назначения. Диспетчеры перенаправили в борт в Тюмень, где он совершил посадку. На борту самолета находились 110 пассажиров.

Из-за сильного тумана в Кургане также отменили авиарейс в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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