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У незаконно катавшего туристов водителя изъяли внедорожник в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-nezakonno-katavshego-turistov-voditelya-izyali-vnedorozhnik-v-sochi
Фото t.me/police_sochi

Сотрудники ДПС во время рейда выявили нарушителя на улице Ленина в Адлере.

Внедорожник «УАЗ Патриот» остановили для проверки документов. Выяснилось, что 23-летний местный житель катал туристов без специального разрешения и не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении водителя составили два административных протокола. Его автомобиль поместили на штрафстоянку, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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