У нерадивой компании «отобрали» электроснабжение 78 многоэтажек Новороссийска

Жители 78 многоэтажек города курорта регулярно терпели перебои электроснабжения из-за снабжающей компании.

Однако ситуацию удалось разрешить — у компании забрали возможность снабжения домов.

«Завершены работы по переподключению 78 многоквартирных домов Приморского и Южного районов города-героя от сетей ТЕАМ на сети «Ростэк-Новороссийск», — написал и. о. замглавы города Сергей Сопелиди в Telegram.

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