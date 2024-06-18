У нерадивой компании «отобрали» электроснабжение 78 многоэтажек Новороссийска
Общество
18.06.2024 12:34
Жители 78 многоэтажек города курорта регулярно терпели перебои электроснабжения из-за снабжающей компании.
Однако ситуацию удалось разрешить — у компании забрали возможность снабжения домов.
«Завершены работы по переподключению 78 многоквартирных домов Приморского и Южного районов города-героя от сетей ТЕАМ на сети «Ростэк-Новороссийск», — написал и. о. замглавы города Сергей Сопелиди в Telegram.
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