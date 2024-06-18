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У нерадивой компании «отобрали» электроснабжение 78 многоэтажек Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-neradivoj-kompanii-otobrali-elektrosnabzhenie-78-mnogoetazhek-novorossijska
У нерадивой компании «отобрали» электроснабжение 78 многоэтажек Новороссийска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жители 78 многоэтажек города курорта регулярно терпели перебои электроснабжения из-за снабжающей компании.

Однако ситуацию удалось разрешить — у компании забрали возможность снабжения домов.

«Завершены работы по переподключению 78 многоквартирных домов Приморского и Южного районов города-героя от сетей ТЕАМ на сети «Ростэк-Новороссийск», — написал и. о. замглавы города Сергей Сопелиди в Telegram.

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