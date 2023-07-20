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У маленького ребенка начались судороги и рвота во время полета из Сочи в Екатеринбург

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-malenkogo-rebenka-nachalis-sudorogi-i-rvota-vo-vremya-poleta-iz-sochi-v-ekaterinburg
У маленького ребенка начались судороги и рвота во время полета из Сочи в Екатеринбург
Фото unsplash.com

Самочувствие ребенка резко ухудшилось на борту самолета 19 июля.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что на рейсе Екатеринбург — Сочи во время полета у ребенка внезапно начались судороги и сильная рвота, от которой он начал захлебываться. Мужчина с женщиной оказали малышу первую помощь. На вид ребенку не более 1,5 лет.

В аэропорту Екатеринбурга маленького пациента уже ждали врачи, сообщает Ura.ru.

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