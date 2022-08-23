У игрока ФК «Сочи» Ангбана диагностировали разрыв крестообразной связки
Спорт
23.08.2022 10:47
Серьезную травму 25-летний полузащитник «барсов» Викторьен Ангбан получил в матче 6 тура РПЛ против «Ростова». На 71-й минуте игры Ангбана в грубом подкате сбил Даниил Уткин.
Ангбан не смог покинуть поле самостоятельно. Медицинская бригада унесла его на носилках.
После игры ивуарийский полузащитник прошел тщательное обследование. У него диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
В ближайшее время Ангбана прооперируют в Барселоне, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».
Сроки восстановления Ангбана пока не сообщаются. В этом сезоне он был игроком стартового состава «барсов».
Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Ранее он выступал за французский «Мец», испанскую «Гранаду», а также бельгийские «Васланд-Беверен» и «Сент-Трюйден».
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