У игрока ФК «Сочи» Ангбана диагностировали разрыв крестообразной связки

Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Серьезную травму 25-летний полузащитник «барсов» Викторьен Ангбан получил в матче 6 тура РПЛ против «Ростова». На 71-й минуте игры Ангбана в грубом подкате сбил Даниил Уткин.

Ангбан не смог покинуть поле самостоятельно. Медицинская бригада унесла его на носилках.

После игры ивуарийский полузащитник прошел тщательное обследование. У него диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшее время Ангбана прооперируют в Барселоне, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

Сроки восстановления Ангбана пока не сообщаются. В этом сезоне он был игроком стартового состава «барсов».

Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Ранее он выступал за французский «Мец», испанскую «Гранаду», а также бельгийские «Васланд-Беверен» и «Сент-Трюйден».

Читайте также: ФК «Сочи» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» 20 августа.