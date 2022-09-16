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У ФК «Черноморец» появился новый спонсор

Спорт
16.09.2022 20:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-fk-chernomorets-poyavilsya-novyj-sponsor
У ФК «Черноморец» появился новый спонсор
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Об этом 16 сентября сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Финансировать футбольный клуб будет группа компаний «Дело», основателем и руководителем которой является наш земляк Сергей Шишкарев», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он отметил, что генеральным директором «Черноморца» назначили Валентина Климко. По словам главы Новороссийска, у нового руководства клуба есть стратегия по развитию, а также грандиозные планы.

Кравченко выразил уверенность, что с новым спонсором «Черноморец» сможет достигнуть поставленных задач.

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