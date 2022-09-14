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ФК «Черноморец» и «Кубань Холдинг» вышли в следующий раунд Кубка России

Спорт
14.09.2022 21:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-chernomorets-i-kuban-holding-vyshli-v-sleduyushhij-raund-kubka-rossii
ФК «Черноморец» и «Кубань Холдинг» вышли в следующий раунд Кубка России
Фото t.me/russiancup_official

Матчи третьего отборочного раунда Пути регионов Кубка России по футболу с участием кубанских команд прошли вечером 14 сентября в Ставропольском крае и Ростовской области.

«Черноморец» победил ставропольское «Динамо» со счетом 2:1. В составе новороссийцев отличились Магомед Абакаров — на 15 минуте и Антон Антонов — на 90 минуте.

«Кубань Холдинг» на выезде крупно обыграл ростовский СКА. Встреча завершилась со счетом 0:3. В составе «Кубань Холдинга» отличились: Руслан Шаповалов — на 33 минуте и Иван Матюшенко на 58 минуте. Также автоголом на 75 минуте матча отметился защитник «армейцев» Константин Ерохин.

Оба кубанских клуба прошли в следующий этап Пути регионов Кубка России по футболу.

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