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ФК «Краснодар» на выезде проиграл «Локомотиву» в серии пенальти

Спорт
14.09.2022 16:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-na-vyezde-sygral-vnichyu-s-lokomotivom-v-kubke-rossii
ФК «Краснодар» на выезде проиграл «Локомотиву» в серии пенальти
Фото fckrasnodar.ru

Матч 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел днем 14 сентября в Москве на «РЖД Арене». В основное время встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче уже на 5 минуте открыл форвард хозяев поля — Франсуа Камано. Он успешно замкнул прострел Вильсона Изидора.

На 11 минуте «Краснодар» сравнял счет. После розыгрыша углового мяч влетел в ворота «железнодорожников» от ноги Егора Сорокина. На 21 минуте «быки» вышли вперед. Джон Кордоба забил головой после подачи Алексея Ионова. На 57 минуте «Локомотив» сравнял счет. Джирано Керк успешно замкнул прострел Педриньо в штрафной площади. Счет в матче стал 2:2.

Обе команды имели еще шансы для взятия ворот, но не сумели ими воспользоваться. После завершения основного времени матча команды продолжили выявлять победителя в серии пенальти.

При исполнении 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Локомотива». Счет в серии 3:1.

У «железнодорожников» реализовали пенальти все, кто подходил к мячу — Изидор, Педриньо и Игнатьев. У «Краснодара» 11-метровый удар реализовал только Кристиан Рамирес, а Сорокин, Кривцов и Ахметов промахнулись.

После этого матча «Краснодар» занимает 2 место в группе А Кубка России с 4 набранными очками. Следующий матч в этом турнире «быки» проведут 28 сентября на домашнем стадионе против «Пари НН».

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