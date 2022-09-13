РФС возбудил дело против легионера ФК «Краснодар» Джона Кордобы за оскорбление судей

Джон Кордоба. Фото fckrasnodar.ru

Матч девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел в 10 сентября.

ФК «Краснодар» уступил ЦСКА (1:4). Первые три мяча «быки» пропустили с пенальти. При счете 1:0 в пользу ЦСКА главный арбитр матча Сергей Иванов не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА после помощи судей, отвечавших за систему видеофиксации (VAR).

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в перерыве матча в подтрибунном помещении оскорбил бригаду арбитров на испанском языке. Нападающий сказал на испанском: «Puta madre, son unos cagones todos, referis de mierda» (можно примерно перевести как «твою мать, они все трусы, дерьмовые судьи»).

Эпизод с участием колумбийца попал в телеэфир. После этого глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что против футболиста возбудили дело из‑за его высказываний в отношении арбитров матча.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами выступили Роман Усачев и Андрей Образко, сообщает «РБК Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА. Матч 9 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 10 сентября на «ВЭБ Арене». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.