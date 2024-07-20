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В море у берегов Сочи 20 июля заметили смерч

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-beregov-sochi-20-iyulya-zametili-smerch
В море у берегов Сочи 20 июля заметили смерч
Фото t.me/weather_from_chief

До конца суток 20 июля в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь, местами град.

В курортном городе объявлено экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над морем на участке от Магри до Веселого.

Один из смерчей заметили вечером на пляже на территории Сочи. Воронка была далеко и на берег не вышла, оставаясь за горизонтом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», все городские службы Сочи работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

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