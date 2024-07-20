Смерчи, ливень, град и подтопления: Сочи накрыл дождь

Прогнозы синоптиков после долгой аномальной жары сбылись — 20 июля в Сочи пошел дождь.

Еще до конца суток 20 июля предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь, местами град. Кроме того, объявлено экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над морем на участке от Магри до Веселого.

В связи с этим все городские службы курортного города работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

После дождя больше всего досталось Адлерскому району курорта.

В районе улиц Ленина и Голубые Дали подтопило перекресток и участок федеральной трассы А-147, также подтопило дорогу возле адлерского вокзала.

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