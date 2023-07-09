У берегов Анапы заметили мощный смерч. Видео

Смерч появился в море в районе Бугазской косы днем 9 июля.

Очевидец снял природное явление на видео и опубликовал в соцсетях. Находившиеся на пляже люди не испугались смерча, некоторые из них даже не вышли из моря.

В Анапе уже второй день действует полный запрет на купание в море из-за сильного шторма и донного течения. На пляжах вывесили красные флаги, предупреждающие об опасности в воде.

Местных жителей и гостей курорта попросили с пониманием отнестись к запрету и подвергать свою жизнь и здоровье смертельной опасности. Запрет на купание могут снять в любой момент при улучшении погодных условий.

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