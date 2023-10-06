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У берегов Анапы заметили мощный смерч

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-beregov-anapy-zametili-moshhnyj-smerch
У берегов Анапы заметили мощный смерч
Фото из соцсетей

Торнадо в Черном море заметили жители днем жители Супсеха, Сукко и Большого Утриша.

Очевидцы опубликовали фотографию смерча в соцсетях. Увидев торнадо, многие местные жители удивились.

В Краснодарском крае до 9 октября действует штормовое предупреждение по непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидаются дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

Жителей и гостей региона призвали быть внимательнее в ближайшие дни и соблюдать необходимые меры безопасности.

Читайте также: метеорологи назвали самые разрушительные смерчи в Краснодарском крае за последние 20 лет. Большая часть смерчей распадается еще в море, так и не достигнув берега. Иногда они выходят на сушу.

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