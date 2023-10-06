У берегов Анапы заметили мощный смерч

Торнадо в Черном море заметили жители днем жители Супсеха, Сукко и Большого Утриша.

Очевидцы опубликовали фотографию смерча в соцсетях. Увидев торнадо, многие местные жители удивились.

В Краснодарском крае до 9 октября действует штормовое предупреждение по непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидаются дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

Жителей и гостей региона призвали быть внимательнее в ближайшие дни и соблюдать необходимые меры безопасности.

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