У артиста Юрия Куклачева диагностировали обширный инфаркт

Об этом 13 апреля сообщил гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Он рассказал, что народный артист РСФСР, основатель и руководитель Театра кошек 75-летний Юрий Куклачев перенес трехчасовую операцию на сердце.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный в Telegram.

Артист почувствовал себя плохо во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу на сцене «Вегас сити холла», сообщает ТАСС.

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