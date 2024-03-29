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В Сириусе ищут высокого актера с опытом работы в роли Петра Первого

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-ishhut-vysokogo-aktera-s-opytom-raboty-v-roli-petra
В Сириусе ищут высокого актера с опытом работы в роли Петра Первого
Фото kinopoisk.ru

Актеру необходимо будет перевоплотиться в Петра I для работы на выставке недвижимости.

Задача актера — приветствовать посетителей, общаться и фотографироваться с ними, а также обмениваться визитками.

Пожелания работодателей — возраст до 35–40 лет, рост выше 180 см, опыт работы в роли Петра I и наличие костюма или варианта аренды. Работать нужно будет в Сириусе с 16 по 18 апреля.

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