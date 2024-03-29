В Сириусе ищут высокого актера с опытом работы в роли Петра Первого
Общество
29.03.2024 11:21
Актеру необходимо будет перевоплотиться в Петра I для работы на выставке недвижимости.
Задача актера — приветствовать посетителей, общаться и фотографироваться с ними, а также обмениваться визитками.
Пожелания работодателей — возраст до 35–40 лет, рост выше 180 см, опыт работы в роли Петра I и наличие костюма или варианта аренды. Работать нужно будет в Сириусе с 16 по 18 апреля.
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