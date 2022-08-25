У Анапы появился свой официальный гимн
Гимн утвердили 25 августа на очередной сессии Совета города-курорта.
В конкурсную комиссию вошли почетные граждане, депутаты, руководители творческих коллективов. Они единогласно пришли к мнению, что песня «Анапа — любовь моя» полностью соответствует музыкальной стилистике гимна, а текст отражает особенности города с многовековой историей.
Текст песни написал поэт, заслуженный артист РФ Николай Денисов. Автором музыки является композитор, заслуженный деятель искусств РФ Лора Квинт.
Теперь гимн «Анапа – любовь моя» будет звучать на официальных мероприятиях вместе с гимнами России и Краснодарского края.
Конкурс на лучший проект гимна провели в конце 2021 года. Поступило более 20 заявок из Анапы, Мурманской и Свердловской областей, Удмуртии, Москвы, Пензы, Вологды и Екатеринбурга, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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