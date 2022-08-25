Кондратьев поздравил жителей края с 230-летием высадки казаков на Таманский полуостров
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 августа обратился к представителям казачества в соцсетях.
Глава Кубани отметил, что на казаков во все времена возлагали большие задачи, которые те с честью выполняли.
«Сегодня ровно 230 лет со дня высадки на Таманский полуостров черноморских казаков. 25 августа 1792 года первые переселенцы под командованием войскового полковника Саввы Белого ступили на землю, которую им даровала императрица Екатерина. На долю наших предков выпали тяжелые испытания. Это охрана границ, строительство поселений и городов, распашка земель. Благодаря их труду и вере — мы живем в благодатном и процветающем крае. Мы продолжаем бережно хранить традиции и культуру, заложенные предками. Как и много лет назад на казаков возложены большие задачи, которые они с честью выполняют. Спасибо каждому из них за службу!» — написал Кондратьев в Telegram.
Главные празднования в честь 230-летия высадки черноморских казаков на Таманский полуостров пройдут 24 сентября в станице Тамань и в выставочном комплексе «Атамань». Там соберутся делегации всех районных обществ Кубани, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, учащиеся казачьих классов и кадетских корпусов. А также представители духовенства, общественных организаций, военно-патриотических, военно-спортивных и конноспортивных клубов Кубанского казачьего войска и все желающие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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