Кубанское казачье войско заключило соглашения о сотрудничестве с КубГТУ и КубГМУ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Документы подписали вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и представители Кубанского государственного технологического и Кубанского государственного медицинского университетов.

В рамках этого соглашения ККВ и ведущие вузы Краснодарского края будут развивать сотрудничество в сферах образования, науки и культуры.

«В числе совместных вопросов подготовка программ, профориентационная работа, участие казаков в образовательном процессе университетов, проведение семинаров, создание коммуникационных площадок по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, развитие деятельности центров культуры, добровольческих, спортивных и военно-патриотических центров», — рассказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Утверждены «дорожные карты» по реализации образовательных программ с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества.

В состав Ассоциации казачьих вузов на Кубани ранее уже вошли КГУФКСТ, Армавирский педагогический университет, КубГУ и филиал Южного федерального университета в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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