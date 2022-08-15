Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубанское казачье войско заключило соглашения о сотрудничестве с КубГТУ и КубГМУ

Общество
15.08.2022 18:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskoe-kazache-vojsko-zaklyuchilo-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-kubgtu-i-kubgmu
Кубанское казачье войско заключило соглашения о сотрудничестве с КубГТУ и КубГМУ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Документы подписали вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и представители Кубанского государственного технологического и Кубанского государственного медицинского университетов.

В рамках этого соглашения ККВ и ведущие вузы Краснодарского края будут развивать сотрудничество в сферах образования, науки и культуры.

«В числе совместных вопросов подготовка программ, профориентационная работа, участие казаков в образовательном процессе университетов, проведение семинаров, создание коммуникационных площадок по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, развитие деятельности центров культуры, добровольческих, спортивных и военно-патриотических центров», — рассказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Утверждены «дорожные карты» по реализации образовательных программ с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества.

В состав Ассоциации казачьих вузов на Кубани ранее уже вошли КГУФКСТ, Армавирский педагогический университет, КубГУ и филиал Южного федерального университета в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: казаки из Армавира доставили очередную партию гуманитарной помощи в ДНР.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
Прямой эфир
Мы в соцсетях