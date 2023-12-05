У концерна «Покровский» сменилось руководство

Новым главой группы компаний «Концерн «Покровский», включающей в себя 35 предприятий в ЮФО, стал Алексей Скоробогатов. Распоряжение об этом подписали в Росимуществе 5 декабря.

Скоробогатов имеет большой опыт в агропромышленной сфере. Он более 10 лет работал на профильных предприятиях, в том числе в «Черкизово» и «Деметра-Холдинг».

«Перед новой командой поставили непростую задачу: с одной стороны, разгрести наследие предыдущих недобросовестных владельцев, с другой — сохранить и развить стратегическую роль предприятий», — сказал Скоробогатов.

В конце октября АО «Концерн «Покровский» по решению суда передали в федеральную собственность. Предприятия концерна находятся в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

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