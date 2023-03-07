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Сотрудников концерна «Покровский» будут судить за вымогательство 3 млрд рублей у аграриев в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnikov-kontserna-pokrovskij-budut-sudit-za-vymogatelstvo-3-mlrd-rublej-u-agrariev-v-krasnodarskom-krae
Сотрудников концерна «Покровский» будут судить за вымогательство 3 млрд рублей у аграриев в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Генпрокуратура РФ в марте утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых мужчин, которых обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере и принуждение двух свидетелей к даче ложных показаний с использованием шантажа.

По данным следствия, в 2019 году бенефициары ГК концерн «Покровский» создали ОПГ для вымогательства имущества сельхозпредприятий в Краснодарском крае и в Ростовской области. В состав ОПГ вошли три адвоката и другие лица. Участники преступной группы организовали незаконное уголовное преследование по статье о вымогательстве владелицы ООО ОПХ «Слава Кубани», а также заключение ее под стражу.

После этого злоумышленники потребовали передать им 100% доли в уставном капитале — 1 млрд рублей активов предприятия и не менее 150 млн рублей. При помощи подкупа и шантажа они склонили двух свидетелей дать ложные показания о том, что глава предприятия причастна к вымогательству.

Участники ОПГ в это же время угрожали другому владельцу ООО ОПХ «Слава Кубани» и требовали передать им управление предприятием и 150 млн рублей.

В июле 2019 года участники ОПГ угрожали убийством владельцам сельскохозяйственного ЗАО «СКВО» и требовали передать им активы предприятия стоимостью более 2 млрд рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Верховный суд РФ. В отношении скрывшихся от следствия соучастников расследование продолжается. Они находятся в международном розыске, сообщает пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудников концерна «Покровский» заподозрили в шантаже по делу экс-супруги Цеповяза Натальи Стришней. Пять сотрудников концерна организовали подкупом, шантажом и прямыми угрозами дачу лжесвидетельств по делу бывшей супруги члена банды Цапка Вячеслав Цеповяза Натальи Стришней. Злоумышленники оказывали давление на Стришнюю, требуя продать им по заниженной стоимости принадлежащее ей сельхозпредприятие и передать 150 млн рублей.

Ранее в отношении сотрудников концерна «Покровский» возбуждено дело по ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества или участие в нем, а также о присвоении и растрате. По данным источника, следователи считают, что сотрудники концерна организовали присвоение активов ООО «Агрокомплекс Кущевский».

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