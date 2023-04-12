У 10-летней девочки вор отобрал телефон около школы в Краснодаре

Краснодарские полицейские задержали злоумышленника по горячим следам.

В дежурную часть отдела полиции в Юбилейном микрорайоне позвонила женщина и рассказала о том, что у ее 10-летней дочери около школы на улице Бульварное кольцо отобрали телефон.

Полицейские установили, что к ребенку подошел неизвестный и попросил ее смартфон, чтобы посмотреть дорогу по карте. Девочка отдала мужчина телефон. Тот открыто похитил мобильник школьницы и уехал на велосипеде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Полицейские опросила очевидцев, злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за кражу и оборот наркотиков 34-летний житель Краснодара. В отделе он рассказал, что телефон сдал в ломбард за 9 тыс. рублей, а деньги уже потратил.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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