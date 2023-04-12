Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

У 10-летней девочки вор отобрал телефон около школы в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-10-letnej-devochki-vor-otobral-telefon-okolo-shkoly-v-krasnodare
У 10-летней девочки вор отобрал телефон около школы в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Краснодарские полицейские задержали злоумышленника по горячим следам.

В дежурную часть отдела полиции в Юбилейном микрорайоне позвонила женщина и рассказала о том, что у ее 10-летней дочери около школы на улице Бульварное кольцо отобрали телефон.

Полицейские установили, что к ребенку подошел неизвестный и попросил ее смартфон, чтобы посмотреть дорогу по карте. Девочка отдала мужчина телефон. Тот открыто похитил мобильник школьницы и уехал на велосипеде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Полицейские опросила очевидцев, злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за кражу и оборот наркотиков 34-летний житель Краснодара. В отделе он рассказал, что телефон сдал в ломбард за 9 тыс. рублей, а деньги уже потратил.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодаре полиция ищет мужчину, который украл у девушки телефон в круглосуточном магазине.

Статьи
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге
Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге
Только не пиво: что выпить от похмелья
Только не пиво: что выпить от похмелья
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Как перестать сутками сидеть в телефоне
Как перестать сутками сидеть в телефоне
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  2. Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
  3. Лежал на дороге: пенсионер раздавил машиной мужчину в Тимашевском районе
  4. Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
  5. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях