У 10-летней девочки вор отобрал телефон около школы в Краснодаре
Краснодарские полицейские задержали злоумышленника по горячим следам.
В дежурную часть отдела полиции в Юбилейном микрорайоне позвонила женщина и рассказала о том, что у ее 10-летней дочери около школы на улице Бульварное кольцо отобрали телефон.
Полицейские установили, что к ребенку подошел неизвестный и попросил ее смартфон, чтобы посмотреть дорогу по карте. Девочка отдала мужчина телефон. Тот открыто похитил мобильник школьницы и уехал на велосипеде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
Полицейские опросила очевидцев, злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за кражу и оборот наркотиков 34-летний житель Краснодара. В отделе он рассказал, что телефон сдал в ломбард за 9 тыс. рублей, а деньги уже потратил.
Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Читайте также: в Краснодаре полиция ищет мужчину, который украл у девушки телефон в круглосуточном магазине.
- Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
- Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
- Лежал на дороге: пенсионер раздавил машиной мужчину в Тимашевском районе
- Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
- Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
- В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»