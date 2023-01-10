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Тюремный стоматолог попался на мошенничестве в Усть-Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tyuremnyj-stomatolog-popalsya-na-moshennichestve-v-ust-labinske
Тюремный стоматолог попался на мошенничестве в Усть-Лабинске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За мошенничество 37-летнему жителю Выселковского района грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина работал стоматологом в исправительной колонии. Он бесплатно лечил заключенных, однако четверым пациентам предложил сделать зубы за деньги. Родственники заключенных перевели врачу 53 тыс. рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению. При этом услуги в полном объеме стоматолог не оказал.

Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Краснодарскому краю. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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