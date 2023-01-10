Тюремный стоматолог попался на мошенничестве в Усть-Лабинске
Происшествия
10.01.2023 09:46
За мошенничество 37-летнему жителю Выселковского района грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина работал стоматологом в исправительной колонии. Он бесплатно лечил заключенных, однако четверым пациентам предложил сделать зубы за деньги. Родственники заключенных перевели врачу 53 тыс. рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению. При этом услуги в полном объеме стоматолог не оказал.
Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Краснодарскому краю. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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