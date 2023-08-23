Тюменские врачи вернули нормальное дыхание экс-пилоту вертолета из Темрюка

Борьба с тяжелым недугом у бывшего пилота началась два года назад с тяжелого инсульта.

Однажды ночью житель Темрюка потерял сознания, после чего долго пролежал в коме — за его жизнь боролись 20 дней.

Из-за разрыва сосуда и кровоизлияния в мозг в голове образовалась гематома, поэтому пришлось делать сложную операцию и вскрывать череп. Когда пациент вышел из комы, начались проблемы с дыханием из-за долгого пребывания на ИВЛ — год он прожил с трахеостомой.

Из-за того, что в горле долго присутствовало инородное тело, в трахее развился рубцовый стеноз. Мужчине требовалась операция, но из-за возраста и сопутствующих заболеваний врачи долго не решались на хирургическое вмешательство.

Тогда супруга пациента решила обратиться в Тюмень. Местные хирурги пригласили мужчину на консультацию и предложили лечение, но оно предстояло непростое и долгосрочное.

«Причина болезни — рубцовый стеноз трахеи. Есть группа операций, которые называются этапно реконструктивные пластические операции на трахее. Это первый из ее этапов — установка Т-образного стента, чтобы восстановить его просвет. Если все проходит без осложнений, то через определенное время стома зашивается. Требуется наблюдение от полугода и больше, в идеале должен образоваться каркас», — рассказал заведующий отделением торакальной хирургии №1, ОКБ №1 Максим Кобелев.

В очередной раз супруги приехали в Тюмень на очередной этап и завершение операции, однако организму не хватило времени, поэтому пациенту еще полгода придется жить со стентом.

«Совсем другое качество жизни в сравнение с трахеостомной трубкой. Стент обеспечивает спокойное дыхание, восстановился голос. Нет оснований ожидать ухудшений. Мой муж начал видеть сны, не всегда правда помнит сюжет, но сам сон у него стал спокойным. Мы намерены продолжать лечение, сколько бы на то ни потребовалось времени», — рассказала супруга пациента.

По профессии житель Темрюка — пилот вертолета МИ-8. За много лет работы на Крайнем севере он совершил около 10,5 тыс. часов налета, сообщает Областная клиническая больница № 1 Тюмени «ВКонтакте».

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