«Тю, очнулись»: санкции против главреда RT Маргариты Симоньян ввели США

О введении санкций против RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против медиагруппы «Россия сегодня» стало известно 4 сентября. Также США ввели санкции в отношении РИА Новости, Sputnik и Ruptly.

Маргарита Симоньян на новость о введении против нее санкций отреагировала с иронией.

«Тю. Проснулись!», — написала главред RT в Telegram.

По сообщению американского Минфина, санкции ввели в том числе в рамках борьбы с «иностранным вмешательством в выборы в США». Сообщалось, что администрация Джо Байдена собирается обвинить телеканал RT в попытках повлиять на ход выборов.

Позже в этот день Симоньян задалась вопросом, как Америка будет проводить следующие выборы.

«Я одно не понимаю: если они нас окончательно выпрут, как они следующие выборы проводить-то будут? У них же вообще других сценариев нет, кроме как топить конкурента, пугая пингвинов его связями со всемогущим RТ. Мне приятно, конечно, но, положим, мы оттуда совсем свалим — тогда что? Отменят они следующие выборы, ох отменят, сердцем чую. Ну или мы не свалим», — цитирует Симоньянв RT.

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