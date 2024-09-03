Киевские власти ввели санкции против аэропорта Краснодара

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении почти 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиаинфраструктуры РФ.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента Украины.

Согласно документу, под санкции попали, в частности, «Международный аэропорт «Краснодар», «Международный аэропорт «Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт «Пулково», «Хабаровский аэропорт», «Аэропорт Толмачево» и ООО «Домодедово Эрфилд».

Рестрикции также распространяются на аэропорт «Кольцово», компанию «Аэростан», холдинг «Новапорт» и транспортно-экспедиторскую компанию «ТЭК Север-Юг». В общей сложности, документ включает 73 юридических и 74 физических лица, связанных с авиаинфраструктурой РФ.

Помимо этого, опубликован указ о введении санкций против 164 физических и 11 юридических лиц, являющихся, по мнению киевских властей, «коллаборантами». Отмечается, что в списке физлиц 134 человека значатся гражданами Украины.

Зеленский поручил МИД проинформировать «компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», сообщает ТАСС.

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