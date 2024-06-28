Компания экс-депутата Госдумы из Новороссийска попала под новые санкции ЕС

Евросоюз 28 июня вновь расширил списки персональных санкций против России.

В список добавили два физлица и четыре организации — в их числе крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и его гендиректор Михаил Концерев и владелец ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов вместе с компанией. Также в список попали АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».

В ЕС утверждают, что «Трансконтейнер» и его руководитель Концерев могли «перевозить технику и боеприпасы в интересах ВС РФ», этой деятельностью они якобы участвуют в «дестабилизации Украины», сообщает RT.

«Трансконтейнер» принадлежит группе компаний «Дело», которой владеет Сергей Шишкарев — уроженец Новороссийска, экс-депутат Госдумы РФ и вице-президент Олимпийского комитета России. В декабре 2019 года ГК «Дело» приобрела у ОАО «РЖД» 50% плюс две акции «ТрансКонтейнера» по итогам проведенного открытого аукциона. В марте 2020 года ГК «Дело» консолидировала 99,6% акций компании, в августе завершила консолидацию 100% акций.

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