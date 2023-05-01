Тысячную операцию с помощью робота «Да Винчи» провели в краснодарском онкодиспансере

Об успешной работе современного медицинского оборудования рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в социальных сетях.

Заместитель главы региона отметила, что роботизированные хирургические системы в медучреждении применяются уже 8 лет. Кроме того, из 86 онкодиспансеров России только в Краснодарском крае есть система «Да Винчи».

«Система «Да Винчи» обеспечивает трехмерное изображение операционного поля и высокую точность движений оперирующего специалиста. Врач управляет действиями робота с помощью джойстика, ориентируясь на 3D-изображение на экране с 10-кратным увеличением. С помощью робота-хирурга можно проводить сложнейшие малоинвазивные операции, через небольшие проколы, без полостных разрезов, сокращая тем самым время реабилитации и выздоровления пациента», — рассказала Анна Минькова принцип работы робота «Да Винчи» в своем Telegram-канале.

Кроме того, еще два робота-хирурга помогают проводить пациентам сложнейшие малотравматичные операции в Краевой клинической больнице № 1.

Читайте также: в Краснодарском крае вакцинировать от кори планируют 15 тыс. человек.